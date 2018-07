RS deve registrar geada e temperatura negativa amanhã A onda de frio que começou na terça-feira passada no Rio Grande do Sul deve permanecer até a próxima quinta-feira, segundo previsão do 8º Distrito de Meteorologia. Para amanhã, permanece a perspectiva de geada, quando a temperatura pode cair para -4°C. Para quarta-feira, a previsão é a de temperatura mínima de 2°C. Na quinta-feira, o tempo deve passar de limpo a nublado com pancadas de chuva e a temperatura sobe um pouco, variando de 4°C a 23°C. A chegada de mais uma massa de ar polar baixou ainda mais as temperaturas do Rio Grande do Sul na madrugada de hoje. As estações de observação do 8º Distrito de Meteorologia marcaram -2,7°C em Passo Fundo e 4,2°C em Porto Alegre. Houve geada forte em cidades como Uruguaiana e São Luiz Gonzaga, na zona oeste, próxima à fronteira com a Argentina; Santa Maria, no centro do Estado; e Lagoa Vermelha e Bom Jesus, além de Passo Fundo, no norte, perto da divisa com Santa Catarina.