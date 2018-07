RS enfrenta massa de ar polar

A rede de estações do 8º Distrito de Meteorologia registrou 0,4 grau negativo em Cambará do Sul, na serra do nordeste, como temperatura mínima desta terça-feira, e 17,5 graus em Campo Bom, no Vale do Sinos, como a máxima do dia. Houve geada fraca em Passo Fundo e Lagoa Vermelha, no norte, em Caxias do Sul, no nordeste, e moderada em Santa Maria, no centro, e Santana do Livramento, no sul do Estado.

Segundo a MetSul Meteorologia, um "expresso polar", formado por uma massa de ar gelado, está se deslocando rapidamente do sul do continente e chegará ao Rio Grande do Sul na quarta-feira, tornando ainda mais rigoroso o frio enfrentado pelos gaúchos desde domingo, quando uma primeira frente cobriu o Estado.

Santa Catarina

Faltando duas semanas para o início oficial do inverno - dia 20 de junho - o frio já toma conta da região Sul do Brasil. Uma forte massa de ar polar invadiu também Santa Catarina fazendo a temperatura cair repentinamente nesta terça-feira. A mínima foi de 2,4ºC em Painel, município situado entre Lages e São Joaquim, na serra catarinense. A máxima foi registrada em Florianópolis, com 14ºC.

As primeiras temperaturas negativas da semana devem ser registradas na quinta-feira, mas a tendência de queda segue na quarta-feira, dia marcado pela entrada de outra massa de ar polar que será responsável pelas temperaturas negativas, ficando entre -4ºC e -6ºC nas áreas mais altas, ou seja, nos Planaltos Sul e Norte e Meio-Oeste do Estado.

A quinta-feira e sexta-feira serão marcadas por temperaturas baixas ao amanhecer e à noite e frio intenso à tarde. Lages, São Joaquim, Urupema, Bom Jardim da Serra, Urubici e Otacílio Costa estão entre as cidades do Planalto Sul com previsão das menores temperaturas do ano, conforme informações da Epagri/Ciram, principal órgão meteorológico de Santa Catarina.

A previsão é de geada forte e não está descartada a possibilidade de neve isolada nas áreas altas do Planalto Sul entre a noite de quarta-feira e quinta-feira e madrugada de sexta-feira. Será o período que terá mais umidade na região devido ao deslocamento de uma frente fria pelo oceano.