RS enfrenta semana mais fria do ano

A temperatura pode cair para quatro graus negativos nas madrugadas de quinta-feira e sexta-feira e não passar de 13 graus nas tardes dos dois dias, segundo boletim do 8º Distrito de Meteorologia. As estações do 8º Distrito de Meteorologia marcaram mínima de 2,2 graus negativos em Quaraí, no sudoeste do Estado, e Cambará do Sul e Vacaria, no nordeste, ao amanhecer desta quarta-feira. Também registraram geada forte, que fez campos e telhados ficarem cobertos de gelo em municípios de quase todas as regiões, como Passo Fundo, no norte; Santa Maria, no centro; Ibirubá, no noroeste; Bom Jesus, no nordeste, e Pelotas, no sul.

Os observadores da MetSul Meteorologia apontaram marcas ainda mais baixas, de 3,8 graus negativos em Santa Rosa, no noroeste, e 3,4 graus negativos em Canela, no nordeste. Embora a perspectiva de muito frio tenha levado milhares de turistas a reservar hotéis em Gramado e Canela, a MetSul advertiu para os perigos que rondam a população desabrigada, inclusive de morte por hipotermia. Em Porto Alegre, os albergues que acolhem moradores de rua devem lotar.