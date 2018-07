RS enfrenta sexta manhã fria consecutiva O Rio Grande do Sul teve mais um amanhecer frio, o sexto consecutivo, nesta quinta-feira, 29. A temperatura foi inferior a dez graus em quase todas as regiões. Segundo a Metsul Meteorologia, a mínima da madrugada foi de 0,7 grau abaixo de zero em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra. É a quarta vez, desde abril deste ano, que o Estado registra temperatura negativa em pelo menos uma de suas regiões. Também ocorreu geada no Parque Nacional dos Aparados da Serra. Ao contrário dos dois dias anteriores, quando ficou algumas horas fechado por neblina, o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, funcionou normalmente. A temperatura tende a subir nos próximos dias. Há perspectiva de chuva para o final de semana.