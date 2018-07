RS incinera 2 toneladas em dia de combate às drogas A incineração de aproximadamente 2 toneladas de drogas na manhã desta terça-feira marcou o Dia Internacional de Combate às Drogas, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Federal do Estado, foram queimados 1,6 tonelada de maconha, 285 quilos de cocaína e crack e 13 quilos de materiais como lança-perfume, cafeína e lidocaína.