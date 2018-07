RS instala comitê de enfrentamento da gripe suína O Governo do Rio Grande do Sul instalou ontem o primeiro Comitê Estadual de Enfrentamento da gripe suína, instituído por decreto pela governadora Yeda Crusius (PSDB). O Comitê Estadual para Enfrentamento de Pandemia Influenza A (H1N1) vai reforçar as medidas de proteção e informação aos gaúchos sobre a doença e promover as condições necessárias para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e controle da pandemia, segundo informações do governo estadual. "Vamos criar protocolos e unificar as ações, desde a equipe da Rede Comunitária da Saúde, passando pela equipe dos hospitais de pequeno e médio portes, até os hospitais de alta complexidade", informou o secretário da Saúde, Osmar Terra.