RS investirá R$ 1 bilhão em estradas em 2010

De acordo com o Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em Geral do Estado do Rio Grande do Sul (Sicepot), é o maior nível de investimentos no setor rodoviário da história do Estado. Segundo o presidente da entidade, Athos Cordeiro, o setor emprega diretamente 15 mil trabalhadores - 5 mil a mais em relação a 2008 -, e a tendência é chegar a 20 mil no final do ano.

Entre as principais obras, e com um dos maiores picos de trabalho no momento, está a RSC-471, que é o mais importante eixo para a ligação entre o Norte e o Planalto Médio ao Porto do Rio Grande, encurtando o percurso em 100 quilômetros até o Sul do Estado. Outra obra estratégica às atividades econômicas, além da segurança dos usuários, é duplicação da ERS-734, entre Rio Grande e Cassino.

Na Região Metropolitana, a duplicação da ERS-118, que também se encontra em seu pico de obras, envolvendo os municípios de Sapucaia do Sul, Esteio, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada e Viamão, vai melhorar as condições de trafegabilidade e ampliar o acesso à produção local.

Outros cem trechos estão com obras em andamento ou com contratos em repactuação pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) para dotar os municípios de ao menos uma ligação asfáltica à malha rodoviária estadual. No programa turístico, um dos empreendimentos mais relevantes é o acesso ao Parque do Itaimbezinho, nos Aparados da Serra, além do trecho entre Cambará do Sul e São José dos Ausentes.