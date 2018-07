RS já tem 13 municípios em situação de emergência A chuva forte com algumas ventanias provocou estragos hoje em cidades do noroeste do Rio Grande do Sul, ampliando os transtornos que o Estado ainda está enfrentando por causa dos temporais da noite de sábado e madrugada de domingo. Desde o fim de semana, 13 prefeituras já decretaram situação de emergência. Em Erechim, onde os moradores ainda estavam reparando 40 casas destelhadas no sábado, outro vendaval danificou mais 40 residências na noite de ontem. Em Barra do Rio Azul o vento destruiu três aviários na madrugada de hoje. Milhares de frangos morreram. A água da chuva da região noroeste desceu para os afluentes do rio Uruguai, que subiu quase dez metros na fronteira com a Argentina. A travessia de balsa entre os dois países foi suspensa em Porto Mauá. Moradores de áreas ribeirinhas de São Borja, Itaqui e Uruguaiana estão em estado de alerta. Se a enchente piorar, terão de deixar suas casas. Três pessoas estão desaparecidas. Os bombeiros de Vera Cruz e Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, seguem buscando dois agricultores que sumiram na noite de sábado, possivelmente arrastados pela correnteza de um arroio. Em Cotiporã, na serra, um funcionário da prefeitura caiu no rio das Antas na tarde de ontem e não foi mais visto. Dos oito trechos rodoviários interditados no domingo, três ainda estão bloqueados por buracos abertos pela correnteza, em estradas estaduais de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, em Pareci Novo, no Vale do Rio Caí, e em Antônio Prado, na Serra. Os municípios de Santa Tereza, Muçum, Bom Retiro do Sul, Taquari, Lajeado e Cruzeiro do Sul decretaram situação de emergência hoje - antes, já haviam tomado a iniciativa Venâncio Aires, Santa Rosa, Cerro Largo, Arroio do Meio, Encantando, Colinas e Estrela. As previsões meteorológicas indicam que o tempo passará a parcialmente nublado amanhã e seguirá assim pelos próximos dias. A perspectiva de chuva permanece apenas para a divisa com Santa Catarina na região noroeste.