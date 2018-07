RS libera primeiros registros para médicos estrangeiros O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) liberou nesta quinta-feira, 19, os primeiros oito registros provisórios do País para médicos estrangeiros e brasileiros formados no exterior, que vão atuar no Estado por meio do programa Mais Médicos. Os registros serão para cinco brasileiros e três estrangeiros, sendo dois uruguaios e um palestino.