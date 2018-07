RS: Oito municípios prejudicados por chuva de granizo Oito municípios gaúchos foram atingidos por uma chuva de granizo hoje de madrugada que deixou várias casas destelhadas. Segundo a Defesa Civil do Estado, os prejuízos ainda estão sendo levantados, mas o município mais atingido foi o de Venâncio Aires, na região central do estado, onde 500 casas ficaram sem telhado. Os outros municípios atingidos foram Restinga Seca, Tabaí, Taquari, Montenegro, Santa Cruz do Sul, São Francisco de Paula e Herval. Muitos bairros dessas cidades ainda estão sem energia elétrica.