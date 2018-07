RS pagará pensão à família de sem-terra morto por PM O juiz Gilberto Schäfer, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, determinou que o Estado do Rio Grande do Sul pague mensalmente um valor correspondente a 70% do salário mínimo à família do sem-terra Elton Brum da Silva, morto pela polícia militar gaúcha em agosto do ano passado, quando tinha 44 anos.