RS planta 199 árvores em memória de vítimas do avião da TAM

As 199 pessoas mortas em 17 de julho do ano passado no vôo 3054 da TAM serão homenageadas com 199 árvores nativas no canteiro central de uma rótula da Avenida Severo Dullius, que receberá o nome de Largo da Vida, diante do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. As quatro primeiras mudas, de ipês-roxos e paus-brasil, foram plantadas neste domingo, 18, por familiares das quatro vítimas que não tiveram restos mortais localizados depois da tragédia. As outras 195 serão plantadas durante a semana por funcionários da Secretaria Municipal do Meio Ambiente da capital gaúcha. No início da cerimônia, o presidente da Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Vôo Tam JJ 3054 (Afavitam), Dario Scott, destacou que os cerca de 200 participantes do ato estavam reunidos para celebrar a vida das pessoas que amaram. "Vamos viver com essas ausências pelo resto de nossas vidas", afirmou, proclamando que tanto o largo de Porto Alegre quanto o local do acidente, em São Paulo, passaram a ser sagrados para os familiares. Logo depois, ele passou a ler o nome de todas as vítimas, num momento que levou muitas pessoas às lágrimas. A homenagem prosseguiu com o plantio das primeiras árvores. Três parentes do bebê Levi Ponce de Leon, que morreu com um ano e oito meses, foram de Manaus à capital gaúcha para participar da cerimônia. "Veremos essa árvore como a continuidade da vida", disse o tio, Franklin Guimarães. A mãe e uma tia da comissária de bordo Michele Leite se deslocaram de São Paulo, pagando suas passagens e hospedagens porque a TAM deixou de oferecer assistência a quem não aceitou acordo indenizatório. "Essa árvore nos liga às famílias do Sul com quem dividimos nossa dor", afirmou a mãe, Maria Aparecida Soares. A mulher do consultor Andrei François Mello, Eliane, também viajou de São Paulo e se juntou à família do marido, que mora no Rio Grande do Sul, para prestar a homenagem.