RS: polícia ouve dez testemunhas da morte secretário Nas primeiras 20 horas de investigação sobre a morte do secretário da Saúde de Porto Alegre, Eliseu Santos, a Polícia Civil já ouviu dez pessoas, todas testemunhas presenciais do crime e algumas delas conhecidas do secretário. A informação foi dada pelo delegado Ranolfo Vieira Junior, diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), em coletiva à imprensa na tarde ontem, no Palácio da Polícia, na capital gaúcha.