RS: policiais que prenderem médico prestam depoimento A equipe de investigação do assassinato de Bernardo Uglione Boldrini, de 11 anos, já começou a ouvir os policiais que prenderam o pai do garoto, o médico Leandro Boldrini, de 38 anos, logo depois da descoberta do corpo, no dia 14 de abril. O primeiro dos três depoimentos foi prestado na quarta-feira, 23, e o último está agendado para esta sexta-feira. O conteúdo não foi revelado, mas servirá para esclarecer se a versão correta é a da própria polícia - que afirma que Boldrini recebeu a notícia da morte do filho com frieza, ou a do advogado Jáder Marques, que sustenta que seu cliente "desabou" e chegou a avançar contra sua mulher, Graciele Ugulini, 32 anos, madrasta do menino, ao saber do desfecho do caso.