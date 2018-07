RS quer proibir palavras estrangeiras em propagandas

Segundo ele, o projeto tem como base o inciso I do artigo 1º da Constituição Federal, que apresenta a soberania como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, além do artigo 13 que estabelece o português como língua oficial. Pelo projeto, as traduções devem ter o mesmo tamanho que as palavras expostas em outro idioma na propaganda. O descumprimento implicará em multa de R$ 5 mil, que pode ser dobrada em caso de reincidências.

O presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Paraná (Sinapro-PR), Cal Gelbecke, disse que um projeto como esse não mereceria nem comentários. "É um absurdo em pleno século 21, quando há um processo de globalização", considerou. Segundo ele, muitas palavras já são de domínio público, além de já ter se tornado quase uma regra o pedido para que crianças e adultos aprendam uma nova língua.

Ele acredita que, caso seja aprovada em segunda votação e sancionada pelo governador, a lei "arrisca cair em descrédito". "Na prática, não acredito que será levada a ferro e fogo", afirmou. "Imagine uma loja de informática anunciando uma oferta de mouse (rato, em inglês)." Além disso, acentuou que essa determinação vai gerar custos extras para os anunciantes, levando o mercado a ficar mais pobre. "Não vai gerar mais renda", lamentou.