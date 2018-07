RS reduz ainda mais previsões para milho e soja

A safra de soja 2011/12 do terceiro produtor nacional da oleaginosa foi reduzida para 8 milhões de toneladas, ante 8,75 milhões de toneladas na previsão de meados de janeiro e contra uma projeção antes da estiagem de 10,3 milhões de toneladas.

Na temporada passada, o Rio Grande do Sul colheu um recorde de 11,7 milhões de toneladas de soja.

Já a safra de milho foi reduzida para 3 milhões de toneladas, ante projeção anterior de 3,3 milhões de toneladas e contra uma estimativa inicial de 5,3 milhões de toneladas.

O Rio Grande do Sul, tradicionalmente o quinto produtor de milho do Brasil, colheu 5,7 milhões de toneladas na temporada 2010/11, segundo a Emater.

As chuvas voltaram a ocorrer no Rio Grande do Sul em meados deste mês, limitando as perdas, segundo técnicos da Emater.

Embora tenha evitado que a queda na produção fosse ainda maior, as precipitações registradas no Estado, ainda irregulares na segunda quinzena do mês, não foram suficientes estancar a quebra de safra, informou a assessoria de imprensa da Emater.

Segundo o órgão, o clima também afetou a produção de arroz do Rio Grande do Sul, reduzindo a safra em cerca de 500 mil toneladas, para 7,5 milhões de toneladas. O Estado, o maior produtor do grão do Brasil, teve colheita de 8,9 milhões de toneladas no ano anterior.

As perdas financeiras totais do Rio Grande do Sul por conta da seca foram estimadas pela Emater em 2,9 bilhões de reais, com a soja respondendo por 1,6 bilhão de reais e o milho por quase 1 bilhão de reais, segundo a Emater.

Nesta quinta-feira, o Paraná, segundo produtor nacional de soja, também reduziu sua estimativa de safra por conta da estiagem.

(Por Roberto Samora)