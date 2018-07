RS reforça combate à gripe suína em áreas de fronteira O trabalho de combate à gripe A (H1N1) nas fronteiras com a Argentina e o Uruguai será reforçado nos próximos dias. A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul identificou 29 pontos de passagem daqueles países para o Brasil pelo Estado. Além das principais pontes, como a de São Borja-Santo Tomé, Uruguaiana-Paso de Los Libres, e da linha terrestre entre Sant''Ana do Livramento e Rivera - que já estão sendo controladas -, as equipes vão fiscalizar quem chega ao País pelos pequenos portos do rio Uruguai, que separa Brasil e Argentina, e pelas passagens terrestres e dos rios Quaraí e Jaguarão, entre Brasil e Uruguai.