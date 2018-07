RS registra 41ºc na tarde deste domingo

Na maior parte do Estado, os termômetros estão marcando mais de 36ºC em todas as tardes há uma semana e estouraram de vez neste carnaval. Na tarde do domingo, a temperatura superou os 38ºC em muitas áreas do estado, segundo a Climatempo. Em Alegrete, fez 39,7ºC e Rio Grande, no litoral sul, registrou 39,3ºC na tarde do domingo.

O fim de semana do carnaval foi muito quente em Porto Alegre e a capital gaúcha estabeleceu o novo recorde de calor para 2012, por duas vezes. Na tarde do domingo, a temperatura alcançou 39ºC, sendo este o maior valor deste ano até agora. Na tarde do sábado, a temperatura chegou aos 37,5ºC. A temperatura mínima registrada na madrugada do domingo foi de 25,8ºC e igualou o recorde do dia 16 de fevereiro.

A segunda-feira amanheceu com sol forte e por volta das 10 horas a temperatura já estava em torno dos 29ºC, indicando mais um dia de calor. O calor vai diminuir só a partir de quarta-feira, 22, quando uma frente fria passa sobre a cidade trazendo ventos frescos de origem polar. As informações são da Climatempo.