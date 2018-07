RS registra duas primeiras mortes por gripe A no ano A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou os dois primeiros óbitos por gripe A deste ano em boletim emitido nesta sexta-feira, 11. As vítimas são duas mulheres. Uma delas, moradora de Porto Alegre, tinha 57 anos e doença cardiovascular crônica. A outra, de Canoas, com idade de 58 anos, era obesa e diabética. Nenhuma delas havia se vacinado contra a gripe. Ambas morreram no dia 28 de junho.