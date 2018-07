RS registra mais 15 mortes por gripe suína; 70 no total O Centro Estadual de Vigilância em Saúde confirmou hoje mais 15 mortes provocadas pela gripe suína no Rio Grande do Sul, depois de receber resultados de exames feitos pela Fiocruz e pelo Laboratório Central do Estado (Lacen). Com os novos registros, o Estado passa a ter 70 óbitos causados pela doença.