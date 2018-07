RS registra mais de 20ºC pelo segundo dia consecutivo Pelo segundo dia consecutivo, o Rio Grande do Sul voltou a conviver hoje com temperaturas superiores a 20 graus. Segundo boletim do 8.º Distrito de Meteorologia, os termômetros marcaram, durante a tarde, 24,6 graus em Iraí e 23,9 graus em Porto Alegre. Ontem, haviam chegado a 24,1 graus em Erechim.