RS registra mais duas mortes por gripe A A gripe A causou a morte de mais duas pessoas no Rio Grande do Sul, de acordo com o boletim divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado. No total, o Estado registra até o momento 55 mortes pelo vírus H1N1 no ano e 435 pessoas diagnosticadas com a doença (ante 415 reportados no documento anterior, divulgado na segunda-feira, dia 6).