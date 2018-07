RS registra mais quatro mortes por gripe A O Rio Grande do Sul registrou quatro novas mortes por gripe A, alcançando 52 vítimas da doença neste ano, conforme boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta quinta-feira. Dois dos pacientes tinham doenças associadas e três deles não estavam vacinados, enquanto o quarto caso segue em investigação. O Estado soma, no ano, 409 pacientes infectados com o vírus H1N1, ante 383 registrados no boletim anterior, divulgado na segunda-feira (30).