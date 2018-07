RS registra mais três mortes por gripe suína A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou hoje mais três mortes no Estado causadas pelo vírus da Influenza A (H1N1), popularmente chamada de gripe suína. O diagnóstico foi constatado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). As vítimas são uma aposentada, de 70 anos, um torneiro industrial, de 33 anos, e uma dona de casa, de 51 anos. As mortes foram registradas em Caxias do Sul, Carazinho e Passo Fundo, respectivamente, e ocorreram entre os dias 21 e 27, segundo a assessoria de imprensa da secretaria. No caso da dona de casa, a vítima apresentava diabetes.