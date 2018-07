RS registra mais uma morte causada pela gripe suína A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou hoje a morte de mais uma pessoa causada pelo vírus da Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. A paciente, de 27 anos, era moradora da cidade de Tio Hugo, no norte do Estado, e estava internada no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, desde o dia 25 de julho. Ela morreu dois dias depois, mas a enfermidade só foi confirmada ontem pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).