RS registra mais uma morte por gripe suína em 2011 O Estado do Rio Grande do Sul registrou mais uma morte provocada pela gripe A (H1N1) em 2011. Segundo informações do Centro de Vigilância, só este ano, nove óbitos foram confirmados no Estado. Ainda de acordo com informações da Secretaria de Saúde, a morte registrada é de um menino de oito anos, residente em Gravataí. Ele morreu em um hospital de Uruguaiana.