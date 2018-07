RS registra nove mortes por meningite em 2010 Nove pessoas morreram em decorrência da meningite entre janeiro e junho deste ano no Estado do Rio Grande do Sul. A última morte foi registrada na semana passada, no município de Santa Maria. A vítima era uma adolescente de 17 anos. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, ao todo foram registrados 20 casos das diferentes formas da doença este ano.