RS tem 107 municípios em emergência por estiagem

Entre os municípios abastecidos pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) sete estão em estado crítico, apesar de não estar interrompido o fornecimento de água para consumo humano.

A empresa informou que monitora permanentemente a situação dos municípios de Agudo, Vila Nova do Sul, Barra do Guarita, Boa Vista do Buricá, Bom Progresso, Miraguaí e São Valentim.

A companhia garante que realiza melhorias operacionais para minimizar os efeitos da seca no fornecimento humano de água nas zonas urbanas. Em algumas localidades, o abastecimento está sendo complementado com caminhões pipas e equipes realizaram a perfuração de poços artesianos em algumas das cidades afetadas. (Priscila Trindade)