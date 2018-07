RS tem 15,6 mil desabrigados por causa das chuvas

O levantamento foi divulgado pela Defesa Civil no final da tarde desta sexta-feira, 4, e mostra números superiores aos do mesmo horário na quinta-feira, 3, quando havia 110 municípios afetados, dois estados de calamidade pública, 58 situações de emergência e 15.094 desabrigados.

Mesmo que haja previsão de chuva para este final de semana, a Defesa Civil a Defesa Civil, com base em informações do Departamento de Recursos Hídricos, espera que o nível do rio Uruguai começa a baixar neste sábado em São Borja, na fronteira com a Argentina, onde há 2.900 desabrigados, e no domingo em Itaqui, onde há 9.810 desabrigados. Um Uruguaiana, onde há 1.566 desabrigados, a tendência é que a água suba ainda mais neste sábado e depois comece a recuar.