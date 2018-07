RS tem 26 cidades em situação de emergência

Ao todo, 124.909 pessoas foram afetadas pelas chuvas, deixando 13.774 moradores desalojados e outros 5.400 desabrigados. A Defesa civil estima que um terço desses totais ainda permanecem em abrigos ou em casas de amigos e parentes. Três pessoas morreram em decorrência das chuvas.

O balanço da Defesa Civil informa que as cidades atingidas são Lajeado, Encantando, Arvorezinha, Bom Princípio, Ciríaco, Santa Tereza, Estrela, Sarandi, Cruzeiro do Sul, Venâncio Aires, Montenegro, Arroio do Meio, Charrua, São Sebastião do Caí, Roca Sales, São Jerônimo, Bom Retiro do Sul, Pareci Novo, Três Coroas, Pinhal, Parobé, Rolante, Campo Bom, Taquara, Pinheirinho do Vale e Itapuca.

A previsão da MetSul é de que as áreas de instabilidade avançam pelo Estado, trazendo chuvas até a próxima terça-feira. Há risco de chuva forte nesta sexta, aumentando o risco de deslizamentos.