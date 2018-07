RS tem 81 municípios em situação de emergência

Entre os municípios prejudicados pelos temporais estão São José do Herval, São Sepé, Barão do Triunfo, Rio Pardo, Palmares do Sul, Itaqui, Jarí, São Pedro do Sul, Pinhal, Cerro Grande do Sul, Rodeio Bonito, Progresso, São Borja, Crissiumal e Dois Irmãos das Missões.

O Estado registrou oito mortes causados pelas chuvas e 21.326 pessoas foram obrigadas a deixarem suas casas. A Defesa Civil informou que já distribuiu 5.570 cestas básicas, 1.100 kits de limpeza e 3.090 kits com colchão.