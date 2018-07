RS tem 98 municípios em situação de emergência

Em Santo Cristo, no noroeste, a Defesa Civil do Estado constatou danos a 40 residências e pontes destruídas no interior do município. Miraguaí, no norte, teve quase 200 casas destelhadas.

Em Santana do Livramento, no sudoeste, 12 casas ficaram danificadas pelos ventos e várias árvores foram arrancadas.

A Defesa Civil do Estado informou que 4.534 pessoas estão desabrigadas e 12.702 foram desalojadas em razão das enchentes. O número de municípios em situação de emergência continua a subir desde o dia 13 e chegou a 98 hoje à tarde.

A Prefeitura de Porto Alegre informou que o volume de chuvas acumulado no bairro Jardim Botânico, na zona leste, onde opera uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia, superou o recorde de 1986, com 293 milímetros em novembro. Em 1986, foram registrados 283,4 milímetros. A média deste período é de 104 milímetros.