RS tem dia de chuva e temperaturas amenas

Nesta sexta-feira (28), assim como havia ocorrido na quarta-feira e na quinta-feira, choveu em quase todo o território gaúcho. Como é comum nesta época do ano, as precipitações foram irregulares. Na área central de Porto Alegre a chuva foi fraca e contínua. No bairro Navegantes, na zona norte, uma pancada chegou a alagar algumas ruas. Em diversos municípios do nordeste, como Caxias do Sul, na serra, e Torres, no litoral, houve chuva forte.

Os registros do 8º Distrito de Meteorologia mostraram que a temperatura oscilou entre 11,8 graus em Santana do Livramento e 27 graus em Quaraí. Na capital, a mínima foi de 15,4 graus e a máxima de 22,8 graus. Para sábado (29), a previsão é de pancadas de chuva na metade norte do Estado e névoa nas demais regiões, com temperatura variando entre 12 graus e 29 graus.