RS tem maior onda de calor do inverno no fim de semana O Rio Grande do Sul enfrentou a maior onda de calor do inverno deste ano neste final de semana. A massa de ar quente fez os termômetros marcarem máxima de 34,6 graus em Porto Alegre e 35,4 graus em Campo Bom na tarde deste domingo, dia 24. As mínimas do dia ocorreram antes do amanhecer e foram de 13,1 graus em Vacaria e 19,1 graus em Porto Alegre.