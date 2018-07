RS terá laboratório de biotecnologia O Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga) confirmou que vai construir um laboratório de biotecnologia, reivindicação antiga do setor. Para o chefe da equipe de Melhoramento do Irga, Sérgio Gindri, a obra permitirá avanços no desenvolvimento de pesquisas, com foco em novos cultivares. Na área de doenças, será possível mapear os genes e desenvolver cultivares resistentes.