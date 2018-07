RS teve temperaturas negativas e geadas hoje O Rio Grande do Sul enfrentou mais uma madrugada de temperaturas negativas e geadas hoje. Levantamento do 8º Distrito de Meteorologia indica que os termômetros marcaram de 1,5 grau Celsius negativo em Cambará do Sul, na serra, antes do amanhecer, a 16,5ºC em Teutônia, na Vale do Taquari, à tarde. As extremas são levemente superiores às registradas ontem, quando a temperatura oscilou entre -3,8ºC, também em Cambará do Sul, e 14,8 graus em Iraí, no noroeste do Estado.