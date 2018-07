RS tira de circulação lote suspeito de achocolatado A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul determinou que a Pepsico, fabricante do achocolatado Toddynho, retire do mercado o lote GRU L15 23:04 até 23:46 do produto, com validade de 29/11/2014, colocado sob suspeita de contaminação.