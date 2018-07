RS vai liberar R$ 26,4 milhões para combate à estiagem O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, anunciou hoje a liberação de R$ 26,4 milhões para combater os prejuízos causados pela estiagem no Estado, informa a Agência Brasil. Somados aos R$ 28 milhões que o governo federal irá destinar para combate aos prejuízos nos 300 municípios afetados, os recursos para enfrentar a estiagem no sul do País já somam R$ 54,4 milhões.