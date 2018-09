RS vai monitorar presos com tornozeleiras O governo do Rio Grande do Sul vai iniciar, na próxima terça-feira, o monitoramento de 15 presos do regime aberto com tornozeleiras eletrônicas, pelo período de 30 dias. Segundo informou hoje a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os presos cumprem pena nos institutos de Viamão e Irmão Miguel Dario, em Porto Alegre, e não são considerados violentos. Um dos objetivos do programa é mantê-los longe da criminalidade e da massa carcerária.