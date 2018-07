Rua em Ipanema é bloqueada por risco de desabamento O risco de desabamento da fachada de um prédio residencial localizado na rua Rua Joaquim Nabuco, em Ipanema, na zona sul do Rio, obrigou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) a bloquear a via, no início da madrugada desta sexta-feira, entre a Rua Bulhões de Carvalho e a Avenida Vieira Souto.