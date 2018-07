Rua que dá acesso ao Palácio Guanabara é liberada A Rua Pinheiro Machado, em Botafogo, onde fica o Palácio Guanabara, sede do governo estadual do Rio, foi liberada às 14h25 desta quarta-feira, 02, depois de duas horas e meia de interrupção ao tráfego. Os servidores da saúde que se manifestavam no local decidiram se dispersar após uma comissão ser recebida pelo chefe de gabinete da Secretaria da Casa Civil, Arthur Bastos, a quem entregaram uma pauta de reivindicações.