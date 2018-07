Ruas da região do Paraíso ficam sem luz em SP A AES Eletropaulo desligou hoje a rede de energia elétrica que abastece algumas ruas na região do Paraíso, zona sul de São Paulo. A interrupção no serviço é para que os bombeiros possam fazer a poda de uma árvore de grande porte que tombou na Rua Manoel da Nóbrega, durante a chuva de ontem.