Ruas de Copacabana são bloqueadas para veículos

SÃO PAULO - O bairro de Copacabana fica totalmente bloqueado na noite deste sábado, 31, para o acesso de veículos por causa do Réveillon. O bloqueio teve início às 18 horas. Só é permitida a entrada de ônibus, táxis, motocicletas e veículos autorizados, como viaturas.

A Prefeitura do Rio de Janeiro recomenda que o público que vai passar o Réveillon na festa da praia de Copacabana utilize o transporte público.

O metrô da cidade funcionará durante a madrugada do dia 1º para o retorno da festa. A companhia que administra o metrô recomenda o uso das estações Siqueira Campos, Cantagalo e Ipanema/General Osório para a volta para casa, preferencialmente à Estação Cardeal Arcoverde, que deve ter movimento maior.

Dois milhões de pessoas são esperadas no Réveillon de Copacabana. As 11 balsas com 24 toneladas de fogos de artifício que serão usadas durante queima de 16 minutos já estão posicionadas. David Guetta, Beth Carvalho, a bateria da Mangueira e o Rappa são algumas das atrações musicais da celebração durante a virada do ano.