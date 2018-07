Ruas de SP serão bloqueadas domingo para a maratona

O evento terá três largadas, às 8h18 (para cadeirantes), às 8h25 (feminina) e às 9h05 (masculina). O término das provas está previsto às 15h05. As largadas de todas as provas ocorrerão na Avenida Jornalista Roberto Marinho com a Rua Guaraiúva. A chegada será na Avenida Pedro Álvares Cabral, perto do Obelisco do Ibirapuera.

Excepcionalmente amanhã, a CET suespenderá o funcionamento da ciclofaixa que faz a ligação entre os parques do Povo, do Ibirapuera e das Bicicletas.