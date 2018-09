Ruas de SP serão bloqueadas para Virada Esportiva

No centro, das 9h de amanhã até as 18h de domingo, as regiões do Vale do Anhangabaú e da Praça do Patriarca estarão tomadas por caminhões e carros responsáveis pela montagem das arenas - a área não vai ser bloqueada, mas a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) promete monitorar o movimento.

Ainda amanhã, das 18h à meia-noite, o Viaduto do Chá será totalmente interditado para a passagem de veículos por causa da Arena Duas Rodas.

Na zona sul, no bairro de Santo Amaro, a Balada Esportiva causa o bloqueio completo da Rua Engenheiro Mesquita Sampaio, entre as Ruas José Vicente Cavaleiro e José Guerra, das 17h de amanhã às 5h de domingo.

Também amanhã, a partir das 22h, nas proximidades do Brooklin, as Avenidas Chucri Zaidan e Luís Carlos Berrini, entre a Avenida dos Bandeirantes e a Rua Engenheiro Mesquita Sampaio, serão bloqueadas até as 2h.

Lá ocorre a Virada Noturna In Line, com pessoas andando de patins.

Em Moema, a Pedalada Noturna vai ocorrer nos arredores do Parque das Bicicletas, que terá algumas passagens bloqueadas entre 20h de amanhã e 4h.

Na zona leste, a Rua Naylor de Oliveira, entre as Avenidas dos Metalúrgicos e Sarah Kubitschek, ficará fechada das 7h de amanhã às 17h de domingo.

Domingo

No domingo, o motorista deve evitar a região do Parque do Ibirapuera por causa de uma corrida que passará pelas Avenidas Pedro Álvares Cabral, Rubem Berta e 23 de Maio, com saída e chegada no parque. As vias ficarão bloqueadas entre 7h e 13h.

Na zona oeste, no bairro de Perdizes, a CET vai interditar das 6h30 às 18h de domingo os dois sentidos da Avenida Paulo VI, entre a Rua Capote Valente e a Praça Márcia Mammana. Na Avenida Sumaré, o bloqueio vai da mesma praça até a Rua Ministro Gastão Mesquita, em ambas as faixas.