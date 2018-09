Ruas do Ipiranga ficam sem luz durante jogo do Brasil Os moradores de algumas ruas do bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, ficaram sem energia elétrica logo após o início do jogo entre Brasil e Portugal, pela Copa do Mundo. De acordo com a AES/Eletropaulo, o problema na conexão de um transformador ocorreu às 11h10, deixando quatro ruas sem energia elétrica.