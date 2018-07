Ruas do Rio acumularam 70 t de lixo após as chuvas Um dia após o temporal que levou caos à zona norte do Rio, as principais vias da região já não apresentam pontos de alagamento. No entanto, ainda há muito lixo e lama acumulados nas ruas. Moradores que tiveram suas casas invadidas pela água tentam limpar a sujeira e contabilizar os prejuízos. Jéssica Coelho, de 21 anos, desempregada, mora com as duas filhas, de 6 e 2 anos, em um barraco à beira de um rio no Morro do Chaves, em Barros Filho (zona norte). Ela contou que a água começou a invadir sua casa no início da madrugada de quarta-feira, 11. "A água passou da minha cintura, perdi cama, sofá, guarda-roupa, geladeira, TV e mantimentos. A maioria das coisas minha mãe consegue no lixão, porque trabalha com reciclagem, mas o guarda-roupa, que eu ainda estou pagando, já perdi. Agora, não sei como vou fazer para criar minhas filhas. Quero sair daqui, mas não tenho para onde ir. Já é a terceira enchente em que perco tudo", lamentou.