Rubinho em 11.º, mas confiante

Curiosamente, o mais veloz do dia foi o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, terceiro no campeonato, com 54 pontos, diante de 66 de Rubinho e 80 de Button.

Mas o 11.º tempo, ao contrário de desanimar Rubinho para a sessão de classificação, hoje, o encheu de confiança. "São nove décimos de segundo, apenas, entre mim e o Vettel. Eu estava com bom volume de gasolina. O carro está bem rápido, como prevíamos." O brasileiro e o inglês trabalham com a possibilidade de chuva na sessão que definirá o grid, hoje, às 11 horas (de Brasília).