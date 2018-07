Rumo à África

A Fifa já admite que terá de contar com a venda de ingressos para a Copa no Brasil, em 2014, para compensar o fraco movimento para o Mundial de 2010 - e o consequente prejuízo que terá agora. A 110 dias do início da competição na África do Sul, 800 mil bilhetes estão encalhados e apenas oito das 64 partidas têm a carga total já negociada.

Para evitar o vexame de estádios vazios, a entidade decidiu vender esses ingressos para a população sul-africana, por um preço que será uma fração do que se pagava no exterior. Afinal o poder aquisitivo do povo anfitrião não permite cobrar preços muito altos.

Na prática, isso representará queda na renda da Copa, algo que causa calafrios na entidade. Hoje, o que a Fifa fatura com os ingressos apenas cobre custos e não há previsão de lucro. O pior é que os dirigentes já perceberam que não será possível contornar a situação, pois a procura internacional é pequena.

Restou à Fifa esperar por 2014 na tentativa de recuperar os dólares que serão perdidos - ou que não vão ser ganhos. A meta para o Mundial no Brasil é a de garantir que as vendas compensem as perdas de hoje.

Fifa agora torce por invasão de cambistas

Por anos, a Fifa lutou contra o mercado negro na Copa do Mundo. Em 2006, na Alemanha, até mesmo cartolas foram expulsos da entidade por negociar suas entradas. Agora, a Fifa torce para que haja cambistas na África do Sul. "Se houver um mercado paralelo, isso significa que a Copa é um sucesso", afirmou Jerome Valcke.

Medo da violência reúne chefes de polícia na Suíça

A Fifa oficialmente insiste que não existe risco para os torcedores que irão à África do Sul. Mas realizará em março uma megarreunião para tratar de segurança. Receberá em Zurique chefes da polícia dos 32 países classificados, além de Interpol, CIA e FBI. O objetivo do encontro: coordenar ações visando a evitar que os estrangeiros sejam vítima de violência.

Dunga acerta ao preferir os comprometidos

O técnico Dunga está correto ao considerar o comprometimento essencial para um jogador integrar a seleção brasileira. A opinião é de 70,31% dos votantes na enquete do estadao.com.br. 29,69% acham que deveria se importar mais com a capacidade técnica.