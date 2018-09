Ruralistas avançam em comissões A senadora Kátia Abreu (DEM-TO) foi eleita vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA). A escolha é polêmica, porque Kátia também preside a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e vem defendendo a flexibilização do Código Florestal, o que é visto por ambientalistas e cientistas como um retrocesso na área. Na Câmara, a Comissão de Meio Ambiente também será presidida por um ruralista - Geovani Cherini (PDT-RS).